В Ізюмі ексгумація тіл триватиме ще два тижні. Мер розповів про ситуацію в місті

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Євгеній Завгородній / «Бабель»

В Ізюмі на Харківщині ексгумація тіл загиблих триватиме ще два тижні. Раніше біля Ізюму знайшли місце масового поховання — орієнтовно, там 445 могил.

Про це в ефірі телемарафону повідомив міський голова Ізюму Валерій Марченко.

«Працівники всіх служб проводять ексгумацію, викопують похованих. Якщо є можливість, їх ідентифікують, всіх відправляють в Харків для подальших робіт. Ця робота буде проводитися ще майже два тижні, тому що поховань дуже багато. Поки нових не знайшли, але кажуть, що такі є, тому їх шукають», — розповів мер Ізюму.

Станом на 19 вересня відомо, що в місті залишаються до 15 тисяч жителів, а люди, котрі виїхали, починають повертатися.

«До 24 лютого в місті було понад 45 тисяч людей. Не масово, але люди починають повертатися. Всі не повернуться, бо багатьом немає де жити — розбомблені, розбиті квартири, будинки. Попереду зима. Світло зʼявиться в місті максимум через два тижні. Зараз ведуться роботи з газифікації міста, тому що газу немає. Але це будуть в основному приватні будинки. З багатоповерхівками по газифікації проблема — всі мережі там розбиті, за такий короткий час відремонтувати їх неможливо», — зазначає Марченко.

За його прогнозами, через місяць в місті вже буде 25—30 тисяч мешканців.