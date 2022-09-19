«Схеми» показали супутникові знімки спроби окупантів збудувати переправу біля Каховської ГЕС

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Супутникові знімки Planet Labs зафіксували спроби окупантів відбудувати переправу біля Каховської ГЕС.

Про це повідомляє проєкт «Схеми», у розпорядженні якого опинилися знімки.

На знімках за 18 вересня під пошкодженою частиною мосту можна побачити насип та затоплені раніше вагони. У звіті Генштабу від 17 вересня йшлося про те, що окупанти затопили девʼять вагонів для відбудови переправи біля Каховської ГЕС.

Радіо Свобода

Радіо Свобода

На супутниковому фото за 16 вересня, яке також є у розпорядженні «Схем», можна побачити місце, де були затоплені вагони. Саме там згодом зʼявився насип. Також Planet Labs зафіксували поруч невеликі переправи, на інший бік Каховської ГЕС. На знімках за 2 вересня їх ще не було.

Радіо Свобода