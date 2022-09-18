У Вірменії проходить мітинг із вимогою виходу з ОДКБ — військового союзу на чолі з росією

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У столиці Вірменії Єревані біля центру мистецтв «Гафесчан», де з візитом перебуває спікер палати представників США Ненсі Пелосі, проходить мітинг за вихід країни з Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) — військового союзу на чолі з росією.

Про це пишуть «Радио Азатутюн» та Интерфакс.

Сотні людей зібралися з плакатами та прапорами біля центру мистецтв і на площі Свободи. Вони вітають візит американської представниці, вимагають від США вжити заходів проти Азербайджану, а також вимагають від влади Вірменії виходу з ОДКБ.

Голова Європейської партії Вірменії Тигран Хзмалян заявив, що вимоги людей пов’язані з фактичною відмовою росії та ОДКБ надати військову допомогу на тлі поновлення бойових дій на кордоні з Азербайджаном.

За його словами, Вірменія має прагнути вступити до НАТО, щоб «повернути втрачені землі».

Окрім того, Альянс демократичних сил Вірменії, до якого входить низка партій та громадських організацій, поширив заяву з вимогою до влади встановити союзницькі відносини із західними країнами, запросити та розмістити на кордоні Вірменії та Азербайджану миротворчі сили ООН, а також заборонити мовлення на території Вірменії російських телеканалів.