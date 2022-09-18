У Вірменії проходить мітинг із вимогою виходу з ОДКБ — військового союзу на чолі з росією
- Автор:
- Костя Андрейковець
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У столиці Вірменії Єревані біля центру мистецтв «Гафесчан», де з візитом перебуває спікер палати представників США Ненсі Пелосі, проходить мітинг за вихід країни з Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) — військового союзу на чолі з росією.
Про це пишуть «Радио Азатутюн» та Интерфакс.
Сотні людей зібралися з плакатами та прапорами біля центру мистецтв і на площі Свободи. Вони вітають візит американської представниці, вимагають від США вжити заходів проти Азербайджану, а також вимагають від влади Вірменії виходу з ОДКБ.
Голова Європейської партії Вірменії Тигран Хзмалян заявив, що вимоги людей пов’язані з фактичною відмовою росії та ОДКБ надати військову допомогу на тлі поновлення бойових дій на кордоні з Азербайджаном.
За його словами, Вірменія має прагнути вступити до НАТО, щоб «повернути втрачені землі».
Окрім того, Альянс демократичних сил Вірменії, до якого входить низка партій та громадських організацій, поширив заяву з вимогою до влади встановити союзницькі відносини із західними країнами, запросити та розмістити на кордоні Вірменії та Азербайджану миротворчі сили ООН, а також заборонити мовлення на території Вірменії російських телеканалів.
- У липні цього року президент Азербайджану Ільхам Алієв звинуватив росію та Вірменію в порушенні домовленостей, які були прописані в декларації про припинення бойових дій. Пізніше секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян пообіцяв вивести війська з Нагірного Карабаху у вересні.
- Наприкінці серпня президент Азербайджану Ільхам Алієв підтвердив взяття під контроль міста Лачин і Лачинського коридору в Нагірному Карабаху. Це була єдина дорога, яка зʼєднувала невизнаний Нагірний Карабах із Вірменією.
- 13 вересня на кордоні Вірменії та Азербайджану почалися бойові дії. Міноборони Азербайджану звинуватило Вірменію в «широкомасштабній провокації». Вірменія заявила про вторгнення й обстріли своєї території. Прем’єр Вірменії Нікол Пашинян звернувся до ОДКБ, Ради безпеки ООН та росії по допомогу. ОДКБ ухвалило рішення направити місію для оцінки ситуації на місці. Влада Вірменії у відповідь почала висловлювати невдоволення і прямо звинувачувати блок у бездіяльності.