Чехія закликає створити міжнародний трибунал щодо злочинів росії в Україні

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Євгеній Завгородній / «Бабель»

Чехія, яка нині головує у Раді ЄС, закликала створити міжнародний трибунал для розслідування воєнних злочинів росії в Україні.

Про це пише The Guardian.

«У ХХІ столітті такі напади на цивільне населення є немислимими та огидними. Ми не повинні залишати це поза увагою. Ми виступаємо за покарання всіх воєнних злочинців. Я закликаю до швидкого створення спеціального міжнародного трибуналу, який буде переслідувати злочин агресії», — сказав міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавскі.