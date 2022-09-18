Єврокомісія рекомендує призупинити фінансування Угорщини
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- Анна Холоднова
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European People's Party / Flickr
Європейська комісія рекомендувала призупинити фінансування Угорщини у розмірі близько €7,5 мільярда. Причиною стало можливе неправильне використання коштів та відкат демократії у країні.
Про це пише The Washington Post.
Комісар ЄС з питань бюджету Йоганнес Ган заявив, що попри заходи, які Угорщина запропонувала, щоб усунути ці недоліки, Єврокомісія рекомендує призупинити виділення коштів «на суму приблизно €7,5 мільярда».
Ган додав, що в Угорщини є час до 19 листопада. За призупинення фінансування ще мають проголосувати 27 країн-членів ЄС. Рішення приймуть, якщо його схвалить «кваліфікована більшість», а це — 55% з 27 країн або 65% населення Європейського Союзу.
- Раніше видання Bloomberg писало, що Європейська комісія планує найближчим часом офіційно рекомендувати ЄС скоротити фінансування Угорщини з європейських фондів.
- 16 вересня Європарламент прийняв резолюцію про те, що Угорщина під керівництвом Віктора Орбана стала «гібридним режимом виборчої автократії». Угорщина більше не може вважатися демократією, а європейські цінності перебувають під системною загрозою.