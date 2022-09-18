Єврокомісія рекомендує призупинити фінансування Угорщини

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European People's Party / Flickr

Європейська комісія рекомендувала призупинити фінансування Угорщини у розмірі близько €7,5 мільярда. Причиною стало можливе неправильне використання коштів та відкат демократії у країні.

Про це пише The Washington Post.

Комісар ЄС з питань бюджету Йоганнес Ган заявив, що попри заходи, які Угорщина запропонувала, щоб усунути ці недоліки, Єврокомісія рекомендує призупинити виділення коштів «на суму приблизно €7,5 мільярда».

Ган додав, що в Угорщини є час до 19 листопада. За призупинення фінансування ще мають проголосувати 27 країн-членів ЄС. Рішення приймуть, якщо його схвалить «кваліфікована більшість», а це — 55% з 27 країн або 65% населення Європейського Союзу.