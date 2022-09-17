У звільненій Козачій Лопані знайшли катівню окупантів

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У деокупованій Козачій Лопані правоохоронці знайшли катівню у приміщенні «народної міліції».

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Правоохоронці зʼясували, що під час окупації населеного пункту представники росії створили «правоохоронний орган», у підвальному приміщенні якого облаштували катівню.

Під час огляду вилучили документи, які підтверджують функціонування псевдовідділу поліції та апарат, за допомогою якого окупанти катували мирних мешканців струмом. Осіб, які працювали на представників країни-агресора, встановили.