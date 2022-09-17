WSJ: Закуплені росією іранські дрони становлять суттєву загрозу для українських військових та техніки
- Автор:
- Олег Панфілович
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Придбані росією в Ірану дрони завдають серйозної шкоди, вражаючи українську військову техніку.
Про це пише The Wall Street Journal.
Протягом минулого тижня безпілотники Shahed-136, перефарбовані та перейменовані на «Герань-2», все частіше почали зʼявлятися над українськими бронетанковими та артилерійськими позиціями на північному сході Харківської області.
За словами командувача артилерії 92 механізованої бригади Родіона Кулагіна, тільки в районі дислокації його бригади іранські безпілотники знищили дві 152-мм самохідні гаубиці, дві 122-мм самохідні гаубиці, а також два бронетранспортери. Він додав, що російські військові використовують безпілотники в тих районах, де не мають достатньої переваги в артилерії.
Кулагін зазначив, що іранські безпілотники досить малі та літають низько, що ускладнює їхнє виявлення українськими системами протиповітряної оборони. Він також сподівається, що США та їхні союзники зможуть надати Україні більш досконалі технології протидії безпілотникам або втрутиться, щоб зірвати постачання іранських безпілотників до росії.
- 11 липня у США повідомили, що Іран найближчим часом надасть росії «до кількох сотень дронів» і навчатиме російських військових користуватися ними. Росія хотіла отримати безпілотники для війни проти України на тлі значних втрат. Іран після цього заявив, що не продавав росії військову техніку від початку повномасштабного вторгнення на територію України та виступає проти подальшої ескалації бойових дій.
- 16 липня CNN повідомив, що делегація росії двічі відвідувала Іран для огляду ударних безпілотників Shahed-191 і Shahed-129, які здатні нести ракети. CNN опублікував супутниковий знімок, зроблений у день візиту росіян.