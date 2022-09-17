Запорізька АЕС знову отримує електроенергію із системи України

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Запорізька атомна електростанція знову підʼєднана до української енергосистеми.

Про це повідомило Міжнародне агентство атомної енергетики.

Відремонтована ​​лінія напругою 750 кіловольтів тепер забезпечує найбільшу в Європі АЕС електроенергією, необхідною для охолодження реактора та інших важливих функцій безпеки. Зазначається, що після того як два тижні тому ЗАЕС була знеструмлена, станція спочатку живилася власною електроенергією, а потім через резервні лінії електропередач, які з’єднували її з мережею через електророзподільний пункт Запорізької теплоелектростанції.

Три інші основні зовнішні лінії електропередачі 750 кВ залишаються несправними. Усі шість реакторів ЗАЕС перебувають у стані холодної зупинки, але вони все ще потребують електроенергії для підтримки необхідних функцій, повʼязаних із безпекою. З 5 вересня станція не постачає електроенергію домогосподарствам, заводам та іншим.

Лінія 750 кВ була відновлена ​​в той же день, коли національний оператор «Енергоатом» повідомив про поставку запчастин для ремонту ліній електропередач, а також додаткових запасів палива для аварійних дизель-генераторів станції, які можуть використовуватися як резервні.

«Надійне зовнішнє електропостачання від мережі та системи резервного електропостачання є важливими для забезпечення ядерної безпеки та запобігання ядерній аварії, навіть коли реактори більше не працюють», — підкреслює МАГАТЕ.