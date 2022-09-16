Пентагон оприлюднив повний список військової допомоги Україні
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Alex Wong / Staff
Від 24 лютого Сполучені Штати Америки виділили Україні безпекової допомоги на суму близько $15,8 мільярда.
Про це свідчить документ, який оприлюднили на сайті Міноборони США 16 вересня.
«Загалом Сполучені Штати виділили близько $15,8 мільярда на оборонну допомогу Україні від початку роботи адміністрації Байдена, у тому числі понад $15,1 мільярда після неспровокованого й жорстокого вторгнення росії 24 лютого», — йдеться в цьому звіті.
Безпекова допомога від США включає:
- понад 1 400 зенітних комплексів Stinger;
- понад 8 500 протитанкових систем Javelin;
- понад 32 000 інших протитанкових систем;
- понад 700 тактичних безпілотних літальних систем Switchblade;
- 126 155-мм гаубиць і до 806 000 артилерійських снарядів 155-мм;
- 2 000 високоточних артилерійських снарядів 155-мм;
- 20 105-мм гаубиць і 180 000 артилерійських снарядів 105-мм;
- 126 тактичних машин для буксирування 155-мм гаубиць;
- 22 тактичні машини для відновлення обладнання;
- 16 реактивних артилерійських систем високої мобільності та боєприпаси до них;
- 20 120-мм мінометних систем і 85 000 снарядів до них;
- 1 500 ракет TOW;
- чотири машини для розміщення командних пунктів;
- вісім зенітно-ракетних систем NASAMS і боєприпаси;
- високошвидкісні протирадіаційні ракети HARMs;
- 20 вертольотів Мі-17;
- сотні броньованих багатоцільових колісних транспортних засобів високої мобільності (HMMWV);
- чотири вантажівки та вісім причепів для перевезення важкої техніки;
- 200 бронетранспортерів M113;
- 40 протимінних транспортних засобів MaxxPro;
- обладнання для розмінування;
- понад 10 тисяч гранатометів та стрілецької зброї;
- понад 60 000 000 боєприпасів до стрілецької зброї;
- понад 75 тисяч комплектів бронежилетів і шоломів;
- приблизно 700 тактичних безпілотних літальних комплексів Phoenix Ghost;
- ракетні системи з лазерним наведенням;
- безпілотні системи Puma;
- 15 безпілотних літальних систем Scan Eagle;
- безпілотні кораблі берегової оборони;
- понад 50 протиартилерійських радарів;
- чотири протимінометні РЛС;
- обладнання для протидії безпілотним авіаційним системам;
- десять РЛС повітряного спостереження;
- дві системи берегової оборони;
- 18 прибережних та річкових патрульних катерів;
- протипіхотні боєприпаси M18A1 Claymore;
- вибухові речовини C-4, підривні боєприпаси та обладнання для підриву перешкод;
- тактичні системи захищеного звʼязку;
- тисячі приладів нічного бачення, тепловізійних систем, оптика, лазери, далекоміри;
- доступ до комерційних супутникових знімків;
- захисне спорядження для знешкодження вибухонебезпечних предметів;
- хімічні, біологічні, радіологічні, ядерні засоби захисту;
- 100 БМП;
- медичні засоби, зокрема аптечки першої допомоги, перевʼязувальні матеріали, монітори та інше обладнання;
- обладнання для радіоелектронних перешкод;
- польове обладнання, спорядження для холодної погоди та запасні частини;
- фінансування навчання, обслуговування та підтримки військ.
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