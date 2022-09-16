Пентагон оприлюднив повний список військової допомоги Україні

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Alex Wong / Staff

Від 24 лютого Сполучені Штати Америки виділили Україні безпекової допомоги на суму близько $15,8 мільярда.

Про це свідчить документ, який оприлюднили на сайті Міноборони США 16 вересня.

«Загалом Сполучені Штати виділили близько $15,8 мільярда на оборонну допомогу Україні від початку роботи адміністрації Байдена, у тому числі понад $15,1 мільярда після неспровокованого й жорстокого вторгнення росії 24 лютого», — йдеться в цьому звіті.

Безпекова допомога від США включає:

понад 1 400 зенітних комплексів Stinger;

понад 8 500 протитанкових систем Javelin;

понад 32 000 інших протитанкових систем;

понад 700 тактичних безпілотних літальних систем Switchblade;

126 155-мм гаубиць і до 806 000 артилерійських снарядів 155-мм;

2 000 високоточних артилерійських снарядів 155-мм;

20 105-мм гаубиць і 180 000 артилерійських снарядів 105-мм;

126 тактичних машин для буксирування 155-мм гаубиць;

22 тактичні машини для відновлення обладнання;

16 реактивних артилерійських систем високої мобільності та боєприпаси до них;

20 120-мм мінометних систем і 85 000 снарядів до них;

1 500 ракет TOW;

чотири машини для розміщення командних пунктів;

вісім зенітно-ракетних систем NASAMS і боєприпаси;

високошвидкісні протирадіаційні ракети HARMs;

20 вертольотів Мі-17;

сотні броньованих багатоцільових колісних транспортних засобів високої мобільності (HMMWV);

чотири вантажівки та вісім причепів для перевезення важкої техніки;

200 бронетранспортерів M113;

40 протимінних транспортних засобів MaxxPro;

обладнання для розмінування;

понад 10 тисяч гранатометів та стрілецької зброї;

понад 60 000 000 боєприпасів до стрілецької зброї;

понад 75 тисяч комплектів бронежилетів і шоломів;

приблизно 700 тактичних безпілотних літальних комплексів Phoenix Ghost;

ракетні системи з лазерним наведенням;

безпілотні системи Puma;

15 безпілотних літальних систем Scan Eagle;

безпілотні кораблі берегової оборони;

понад 50 протиартилерійських радарів;

чотири протимінометні РЛС;

обладнання для протидії безпілотним авіаційним системам;

десять РЛС повітряного спостереження;

дві системи берегової оборони;

18 прибережних та річкових патрульних катерів;

протипіхотні боєприпаси M18A1 Claymore;

вибухові речовини C-4, підривні боєприпаси та обладнання для підриву перешкод;

тактичні системи захищеного звʼязку;

тисячі приладів нічного бачення, тепловізійних систем, оптика, лазери, далекоміри;

доступ до комерційних супутникових знімків;

захисне спорядження для знешкодження вибухонебезпечних предметів;

хімічні, біологічні, радіологічні, ядерні засоби захисту;

100 БМП;

медичні засоби, зокрема аптечки першої допомоги, перевʼязувальні матеріали, монітори та інше обладнання;

обладнання для радіоелектронних перешкод;

польове обладнання, спорядження для холодної погоди та запасні частини;

фінансування навчання, обслуговування та підтримки військ.