Колишній прокурор у справі активіста Стерненка на суді розповів про «вказівки від керівництва Офісу генпрокурора»

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Колишній старший групи прокурорів у справі Сергія Стерненка Андрій Радіонов під час свідчень у суді розповів, що вказівки у справі надходили від заступника генерального прокурора Олексія Симоненка. Той своєю чергою отримував їх нібито від заступника голови Офісу президента Андрія Смирнова.

Відео свідчень Радіонова в суді оприлюднив сам Стерненко на своїй сторінці у Facebook 16 вересня.

«Коли доповідав по статті 263, то заступник генерального [прокурора Олексій Симоненко] сказав, що буде гарний довісок до основної статті. На що керівник департаменту відповів: «Було б до чого довішувать». [...] Наскільки мені відомо, Симоненко сказав, що це вказівка від заступника глави ОП [Андрія] Смирнова», — розповів Андрій Радіонов.

Також, за його словами, результати експертизи суперечили первинному акту огляду місця події, зокрема було змінено положення ножа.

Це не перше свідчення Радіонова в цій справі. У 2020 році на суді він заявив, що підозра Стерненку бездоказова: її складено необʼєктивно та упереджено. Перед цим стало відомо, що Радіонов відмовився підписувати підозру Стерненку й покинув процес: «Підозра незаконна і суперечить зібраним доказам і має «очевидно упереджений характер». Незабаром прокурор перевівся до іншого департаменту, а значить був відлучений від справи.