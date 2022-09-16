На Херсонщині Повітряні сили ЗСУ знищили російський штурмовик Су-25

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Сьогодні близько 08:30 у небі Херсонщини підрозділ зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування «Південь» знищив черговий російський штурмовик Су-25.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Минулої доби українські військові на південному фронті знищили 71 російського окупанта та 27 одиниць техніки росіян.

Загалом на 205-й день повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 54 050 осіб.