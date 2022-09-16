НАБУ оголосило в розшук нардепа Деркача

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Петро Журавель / Wikipedia

Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук народного депутата Андрія Деркача.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Деркач підозрюється по ч. 2 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ст. 368-5 (незаконне збагачення).

У НАБУ нагадали, що у 2020 році «інформпростір заполонили сенсаційні повідомлення про нібито тиск з боку посольства США на правоохоронні органи в Україні та корупцію у корпорації Burisma.

«Озвучував їх український нардеп, але поцілити вони мали в тодішнього кандидата у президенти США Джо Байдена», — пояснили в НАБУ.

Бюро додає, що за три роки потому встановило «російський слід» у тій кампанії. Також слідчі зʼясували, що нардеп «підзаробив» на цьому $567 тисяч.

«Плівки Деркача»

У травні — липні 2020 року народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які, за його словами, можуть свідчити про вплив колишнього віцепрезидента США Джо Байдена на пʼятого президента Петра Порошенка під час його перебування на посаді президента.

За словами Деркача, ідеться про дві частини записів. Перша стосується виділення Штатами мільярда доларів в обмін на звільнення генерального прокурора Віктора Шокіна, при якому ГПУ розслідувала справу Burisma — компанії, де працював син Байдена.

Друга частина записів нібито стосується того, що Порошенко, попри відсутність коаліції в парламенті, блокував звільнення Кабінету міністрів і призначення дострокових виборів до Верховної Ради. Також, за словами Деркача, в аудіозаписах ідеться про вплив Байдена на наглядові ради великих держпідприємств.

У вересні 2020 року Міністерство фінансів США запровадило санкції проти чотирьох осіб, яких підозрюють у втручанні у вибори президента за підтримки російського уряду. Серед них — український депутат Андрій Деркач. У кремлі тоді на це відреагували, назвавши причетність Деркача до спецслужб рф «дурницею».