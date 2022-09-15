Верховний суд заборонив діяльність ОПзЖ. Тепер остаточно
- Автор:
- Анна Холоднова
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Facebook / Андрій Лесик
Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду України відхилив апеляційну скаргу «Опозиційної платформи – За життя» (ОПзЖ). Рішення про заборону партії є остаточним і не підлягає оскарженню.
Про це повідомили у Службі безпеки України.
Також в СБУ зазначили, що від початку повномасштабної війни триває досудове розслідування у 70 кримінальних справах щодо функціонерів ОПзЖ, причетних до вчинення злочинів у сфері національної безпеки. У межах цих проваджень оголосили про підозру 30 громадянам України, у тому числі депутатам місцевих рад різних рівнів.
- 20 березня президент Володимир Зеленський підписав рішення Ради національної безпеки, яким на час війни призупинено діяльність 11 проросійських політичних партій — це ОПзЖ, «Опозиційний блок», Партія шарія, «Наші» та інші.
- Згодом ці та подібні їм партії почали забороняти суди. У червні міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що суд заборонив ОПзЖ на підставі матеріалів СБУ.
- 17 липня ОПзЖ оскаржила в суді заборону на її діяльність.