До Сенату США внесли законопроєкт про визнання росії державою-спонсором тероризму

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Сенатори США від Демократичної та Республіканської партій представили закон, згідно з яким росія може бути визнана державою-спонсором тероризму.

Про це повідомляє Reuters.

«Потреба в цьому заході є більш гострою, ніж будь-коли раніше», — заявив на пресконференції один із авторів законопроєкту, сенатор-демократ Річард Блюменталь.

Ще один автор законопроєкту, республіканець Ліндсі Грем заявив, що цей крок надішле Києву потужний сигнал підтримки України. Також це дозволить подати на росію позов у ​​судах США через її дії в Україні та посилити санкції.

Інші американські законодавці також підтримали цю ідею. Спікер Палати представників від Демократичної партії Ненсі Пелосі у липні заявляла, що це рішення «давно назріло».

Своєю чергою, кремль повідомив Вашингтону, що дипломатичні відносини між країнами будуть сильно зіпсовані або навіть розірвані, якщо росію додадуть до списку держав-спонсорів тероризму. Наразі до цього переліку входять чотири держави: Куба, Північна Корея, Іран і Сирія.