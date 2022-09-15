Узбекистан перевіряє інформацію про взяття в полон двох своїх громадян під Балаклією. Вони нібито пішли добровольцями в армію рф
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
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Каміла Грабчук / «Бабель»
Посольство Узбекистану перевіряє інформацію про потрапляння в український полон двох узбеків. Їх нібито захопили під час контрнаступу на Харківщині біля Балаклії.
Про це йдеться в повідомленні посольства Узбекистану в Україні.
«У соціальних мережах поширюється відеоролик, на якому зображено затримання Збройними силами України, як стверджується, двох громадян Узбекистану, які воювали на території цієї країни. Для отримання з цієї нагоди докладної та достовірної інформації посольство Республіки Узбекистан в Україні надіслало офіційну ноту на адресу Міністерства закордонних справ України», — зазначили там.
У посольстві закликали не поширювати неправдиві повідомлення та дочекатися офіційної інформації.
Про нібито затримання двох узбекистанців на Харківщині повідомив журналіст Юрій Бутусов. Він виклав на своєму YouTube-каналі відео допиту російських військових, яких взяли в полон під час контрнаступу. Двоє з них розповіли, що вони з Узбекистану і тільки-но приїхали на фронт. Один чоловік розповів, що 5 років працював на будівництві ув Москві без документів — і його відправили воювати в Україну. Інший, який отримав поранення, сказав, що йому 22 роки і він пішов мінометником у ПВК «Редут» за гроші, а до того був студентом у Москві.
- 13 вересня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що під час контрнаступу на Харківщині українські військові звільнили майже 400 населених пунктів (реальна цифра майже вдвічі більша). Операція триватиме до повного звільнення області.
- Міністерство оборони росії 10 вересня фактично визнало втрату міст Ізюм і Балаклія Харківської області, але назвало це «операцією зі згортання та перекидання військ». Мета цього «згортання» — перекинути війська на Донецький напрямок.