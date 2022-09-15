Франція подала заяву на участь у справі України проти росії про геноцид

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Flickr / Vad Z

Франція подала заяву на вступ до справи про геноцид, за якою Україна судиться з росією в Міжнародному суді ООН.

Про це повідомляється на сайті суду.

«Відповідно до статті 63 Статуту у всіх випадках, коли конструкція конвенції, до якої приєднуються держави, не є стороною у справі, то кожна з цих держав має право вступити до розгляду. У цьому випадку конструкція, дана рішенням суду, буде рівною мірою обовʼязковою для них», — йдеться в повідомленні.