Росіяни вдарили по греблі Інгульця ракетами «Іскандер» і «Кинджал». Як Кривий Ріг ліквідовує наслідки обстрілу

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Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко розповів, що рятувальники усю ніч усували наслідки ракетних ударів по греблі Інгульця в Кривому Розі.

За уточненими даними, росіяни били ракетами «Кинджал» та «Іскандер». Через атаку рівень води на різних ділянках річки Інгулець піднявся від одного до майже двох метрів. Наразі його вдалося знизити на 13 сантиметрів і він далі падає. Рятувальники й аварійні служби продовжують роботу.

Підтоплені 112 приватних будинків і подвірʼїв. Люди евакуйовані.

Через ракетний удар пошкоджені кілька водоводів. У Софіївський громаді без води залишилися майже 5 000 людей. Відновлювальні роботи тривають.

Крім того, уночі росіяни відкрили вогонь по Нікопольському району. Без постраждалих.

У Марганецькій громаді пошкоджена лінія електропередач. Без світла залишилися понад 700 родин. Енергетики лагодять мережу.

Сам Нікополь росіяни накривали вогнем чотири рази. Атакували «Градами» і дроном-камікадзе. Пошкоджені 10 приватних будинків, 114 панелей сонячної електростанції, санаторій та два місцеві підприємства.