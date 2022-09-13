NYT: Україна готувала контрнаступ кілька місяців та радилась із США. Там підказали зменшити масштаби, а результати перевершили очікування

Новини

Getty Images / «Бабель»

Україна почала готувати контрнаступ проти російських військ декілька місяців тому. Під час підготовки українське керівництво радилося із США та врахувало деякі підказки.

Про це пише The New York Times із посиланням на власні джерела.

Вони кажуть, що підготовка до контрнаступу супроводжувалася напруженими розмовами між представниками України та США, і керівництво української армії змінювало стратегію операції. Однак результати перевершили всі очікування.

Підготовка до планування операції почалася після того, як президент Володимир Зеленський повідомив генералам про те, що варто продемонструвати можливість української армії дати потужну відсіч російським окупантам. За його наказом військові підготували план операції, який передбачав широкомасштабний наступ на півдні України. За його результатами ЗСУ мали б звільнити Херсон та відрізати Маріуполь від можливості забезпечувати там російські війська.

Однак і українські, і американські генерали вважали, що ця операція призведе до великих втрат, а Україні, можливо, не вдасться захопити такі великі території. Тривалий час Україна не бажала ділитися всіма деталями, але поступово все більше і більше розповідала про неї США. До обговорень були залучені радник президента США із нацбезпеки Джейк Салліван та голова Обʼєднаного комітету штабів генерал Марк Міллі. Допомагали також і британці.

На думку США, Україна мала провести контрнаступ до перших холодів, коли російський президент путін зможе шантажувати Європу поставками газу. Американці та українці провели стратегічні «воєнні ігри», які показали, що такий масштабний контрнаступ на півдні України завершиться провалом. Із таким результатом українські генерали пішли до Зеленського.

«Ми провели деяке моделювання та кілька кабінетних вправ. Ця серія навчань передбачала, що одні напрями контрнаступу, швидше за все, виявляться успішнішими за інші. Ми дали цю пораду, а потім українці це засвоїли та ухвалили власне рішення», — сказав заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Каль.

У серпні на прохання українців США активізували передачу розвідувальних даних про позиції російських військ та наголошували на слабких місцях в їхній обороні. Розвідка демонструвала, що після перекидання своїх військ на південь України росіянам буде дуже складно встигнути повернути їх на північний схід.

«Ми бачили той факт, що росіяни насправді перекинули більшу частину своїх найкращих сил на південь у рамках підготовки до іншого контрнаступу, який розпочали українці», — сказав Каль.

Замість одного великого контрнаступу ЗСУ вирішили провести два невеликих: на Херсонщині та Харківщині. Україна, США та Велика Британія спільно оцінили цей план і вирішили, що він може бути успішним і дати Зеленському те, що він хотів, — велику перемогу.

Однак для виконання цього плану Україна потребувала значної військової допомоги від США. У Генштабі ЗСУ сформували список озброєння, яке було необхідно. Зрештою, контрнаступ на Харківщині дійсно був успішним. Однак в Україні вважають, що для довгострокового успіху ЗСУ все одно потрібно буде досягти цілей скасованої операції — це відвоювати Херсон, звільнити Запорізьку АЕС та перерізати постачання російських військ через Маріуполь.

Попри допомогу американського озброєння у США наголошують, що заслуга за успішний контрнаступ лежить повністю на Зеленському та українських генералах, які змогли відносно невеликими силами досягти серйозної перемоги на Харківщині.