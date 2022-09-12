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Українські військові зайшли у місто Святогірськ Донецької області. Національна гвардія опублікувала увечері 12 вересня відповідне відео з Віталієм Марківим, який стоїть під будівлею міської ради.

«Підрозділи Національної гвардії України, Збройних сил та Територіальної оборони зайшли у місто Святогірськ. Крок за кроком, метр за метром звільняємо нашу землю від окупанта», — повідомив Марків.