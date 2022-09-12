Politico: Лідерам держав, які приїдуть на похорон королеви Єлизавети, заборонили користуватися приватним транспортом. Їх привезуть автобусами

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Лідерам світових держав та їхнім партнерам, які прибудуть до Великої Британії на похорон королеви Єлизавети ІІ, заборонили користуватися приватним транспортом. На місце поховання їх привезуть автобусами.

Про це пише Politico з посиланням на власні джерела.

Усіх їх попросили прибути до Британії комерційними рейсами і заборонили користуватися гелікоптерами. 19 вересня у Вестмінстерське абатство їх привезуть на автобусах.

«Чи можете ви уявити собі Джо Байдена в автобусі?» — поскаржився один із іноземних послів у розмові з виданням.

У внутрішніх документах вказано, що на похорон Єлизавети запросили лише іноземних лідерів та їхніх партнерів. У Британії очікують, що Вестмінстерське абатство буде переповнене, тому від країн можуть бути присутні лише по одному високопоставленому члену делегації разом зі своїми партнерами.

Ті очільники держав, які не зможуть прибути до Британії, мають право відправити замість себе іншого представника, наприклад міністра чи голову уряду. Перед панахидою новий король Карл ІІІ проведе прийом для всіх лідерів у Букінгемському палаці.