У США підтвердили, що країни G7 встановлять ліміт цін на російську нафту до грудня

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США, Канада, Велика Британія, Японія, Німеччина, Італія та Франція планують до 5 грудня встановити лімітну ціну на нафту з росії.

Про це в інтервʼю Yahoo Finance заявив заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо.

«Ми збираємося встановити цінову стелю до 5 грудня, дати набрання чинності шостим європейським пакетом, який буде введений в дію Сполученими Штатами і нашими союзниками з «Великої сімки», — сказав він.

З 5 грудня в ЄС почне діяти ембарго на російську нафту, що постачається морем. Обмеження мають скоротити прибутки росії від експорту нафтопродуктів. Це повинно зменшити фінансування війни проти України.