Новий британський монарх взяв імʼя Карл III. Він оприлюднив свою першу заяву

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Новий король Великої Британії офіційно назвався Карлом III. Під цим іменем він правитиме Сполученим Королівством.

Про це повідомляє BBC.

У першій своїй заяві король висловив сум з приводу смерті Єлизавети II.

«Смерть моєї улюбленої матері, Її Величності Королеви, є моментом найбільшого смутку для мене та всіх членів моєї родини. Ми глибоко сумуємо з приводу смерті дорогого Суверена та улюбленої матері. Я знаю, що її втрата буде глибоко сприйнята всією країною, королівством і Співдружністю, а також незліченною кількостю людей у ​​всьому світі. У цей період жалоби та змін мою сім’ю та мене буде втішати та підтримувати наше знання про повагу та глибоку прихильність, якими Королева була так широко відома», — йдеться в заяві монарха.

Премʼєр-міністр Великої Британії Ліз Трасс у своєму виступі сказала, що королева Єлизавета II залишила по собі «великий спадок».

«Сьогодні, як і понад тисячу років, корона переходить до нашого нового монарха, нашого нового глави держави, Його Величності Короля Карла III. Ми разом із родиною Короля оплакуємо втрату його матері та збираємось разом», — зазначила Трасс.

Трасс завершила свою промову словами: «Боже, бережи короля».