Американський генерал Марк Міллі заявив, що стратегічні цілі росії в Україні провалилися
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
United States Army
Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що стратегічні цілі росії зазнали поразки в Україні.
Про це пише CNN.
«Незважаючи на те, що українці менш озброєні та не такі численні, вони продемонстрували неперевершену тактичну майстерність і показали неперевершену волю воювати, боротися за власну країну, боротися за свою свободу», — сказав Міллі на прес-конференції з міністром оборони США Ллойдом Остіном у Німеччині.
Генерал визнав, що росія не змогла реалізувати свої плани.
«Їхні оперативні цілі в цьому наступі не були успішними. Вони не оволоділи всім Донбасом, а лише перетнули Дніпро на півдні в районі Херсону», — сказав він.
Міллі також додав, що поки ще зарано повноцінно оцінювати контрнаступ України на півдні. Він назвав просування українських сил під Херсоном «стабільним» і «навмисним».
«Я б охарактеризував це як дуже цілеспрямовану наступальну операцію, яка відкалібрована для встановлення умов, а згодом досягнення цілей», — сказав генерал.
Він заперечив, що українська армія виснажена.
«Вони продовжують боротьбу. У них є сили для цього, і ми побачимо, як це вийде», — зазначив Міллі.
- 8 вересня Міністерство оборони США розкрило деталі військової допомоги Україні на суму до 675 мільйонів доларів. А Державний департамент повідомив Конгрес про намір Пентагону надати $2 мільярди у вигляді довгострокових інвестицій в іноземне військове фінансування: $1 мільярд для зміцнення безпеки України та $1 мільярд для 18 регіональних сусідів України.