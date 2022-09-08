У Пентагоні підтвердили виділення нового пакету військової допомоги Україні на $675 мільйонів

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Getty Images / «Бабель»

Міністр оборони США Ллойд Остін підтвердив виділення Україні нового пакету військової допомоги на $675 мільйонів. Його погодив президент Джо Байден.

Про це він заявив на відкритті нового засідання щодо допомоги України у форматі «Рамштайн», на якому присутні міністри оборони та представники десятків країн.

Наразі в Пентагоні не називають конкретні види техніки, боєприпасів та іншого озброєння, на які підуть виділені кошти.

Зустріч розпочалася об 11-й ранку за київським часом на авіабазі «Рамштайн» у Німеччині. Учасники зустрічі планують «обговорити кризу в Україні та різні проблеми безпеки, з якими стикаються союзники та партнери США».