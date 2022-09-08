Мінінфраструктури відповіло путіну на заяви щодо обмеження напрямків вивозу українського зерна

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Мінінфраструктури України заявило, що твердження путіна про нібито вивіз українського зерна лише в ЄС — неправдиві.

Про це йдеться в заяві Міністерства інфраструктури.

У рамках зернової угоди з моменту виходу першого судна з українським продовольством і до 7 вересня вже експортовано 2,37 млн тонн агропродукції. У країни Азії відправили 54 судна з 1,04 млн тонн, в Європу — 32 судна з 0,85 млн тонн, в Африку — 16 суден з 0,47 млн тонн агропродукції.

У відомстві нагадали, що в рамках допомоги населенню Африки відправили два судна, зафрахтовані Всесвітньою продовольчою програмою ООН. Вони мають доставити понад 60 тисяч тонн пшениці для жителів Ємену та Ефіопії.

Найближчим часом до порту «Чорноморськ» прибуде балкер KARIA ANGEL, зафрахтований Всесвітньою продовольчою програмою. Його завантажать 30 тисячами тонн пшениці.

Окремо в Міністерстві зауважили, що підписана Україною, ООН і Туреччиною зернова угода не передбачає жодних обмежень напрямків експорту, про які казав путін.