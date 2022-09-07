У росії озвучили нову дату псевдореферендуму на окупованих територіях України
- Автор:
- Анна Холоднова
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Голова генеральної ради партії «єдиная россія» андрій турчак заявив, що псевдореферендуми в окупованих росіянами регіонах України треба провести 4 листопада.
Про це він написав у своєму Telegram-каналі.
У цей день рф відзначає День народної єдності. Турчак назвав цей день «історичною датою, яка нас усіх поєднує».
На думку радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, найбільша організаційна проблема росіян — відмінність між окупованими Донецькою, Луганською областями та частинами Харківської, Херсонської та Запорізької областей.
«Не складно прорахувати, що, за планом, датою проголошення рішення самою росією має бути символічне 7 листопада (день більшовицького збройного перевороту, якщо хто забув). Таке собі відновлення срср», — підсумував Андрющенко.
- За даними українських розвідників, росіяни готують «незалежних спостерігачів», щоб легалізувати псевдореферендуми на окупованих територіях України. Серед спільників окупантів, зокрема, можуть бути громадяни Євросоюзу. ГУР опублікувало список людей, яких хочуть задіяти в примусовому «волевиявленні».
- Очільник Центральної виборчої комісії Олег Діденко в коментарі «Бабелю» заявив, що комісія зробила висновки з подій 2014 року й ухвалила низку рішень, щоб захистити персональні дані українців та ускладнити росіянам підготовку до псевдореферендумів.
- Також Діденко закликає українців фіксувати тих, хто на окупованих територіях намагається організовувати псевдореферендуми. Він наголошує, що будь-яке проведення подібних «голосувань» на території України є незаконним.