В управління державі передали машину і корпоративні права вбитого нардепа олексія ковальова — це понад 3 мільйони

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Алексей Ковалев / Facebook

В управління Агентства з розшуку активів передали частки корпоративних прав двох компаній та легковий автомобіль BMW X6, які належать вбитому народному депутату-колаборанту олексію ковальову.

Про це Офіс генерального прокурора повідомив 7 вересня.

Ідеться про частки в товариствах, які входять до групи компаній «4 канал». Загальна вартість майна разом із авто — понад 3 мільйони гривень.

Перед цим суд уже арештував і передав в управління державі майно і корпоративні права «4 каналу», який належав ковальову, а також гроші на банківських рахунках на загальну суму майже 15 мільйонів гривень.