В управління державі передали машину і корпоративні права вбитого нардепа олексія ковальова — це понад 3 мільйони
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Алексей Ковалев / Facebook
В управління Агентства з розшуку активів передали частки корпоративних прав двох компаній та легковий автомобіль BMW X6, які належать вбитому народному депутату-колаборанту олексію ковальову.
Про це Офіс генерального прокурора повідомив 7 вересня.
Ідеться про частки в товариствах, які входять до групи компаній «4 канал». Загальна вартість майна разом із авто — понад 3 мільйони гривень.
Перед цим суд уже арештував і передав в управління державі майно і корпоративні права «4 каналу», який належав ковальову, а також гроші на банківських рахунках на загальну суму майже 15 мільйонів гривень.
- 28 вересня олексія ковальова та його співмешканку вбили в них удома в окупованій Голій Пристані (Херсонська область).
- 22 червня в Голій Пристані був замах на ковальова — підірвали його авто, але він вижив. 4 липня ковальов у окупаційному уряді Херсонської області отримав посаду «заступника голови з питань сільського господарства».
- Після початку широкомасштабної війни ковальов поїхав в окуповану Херсонську область. 8 червня проти нього порушили справу за колабораціонізм. Державне бюро розслідувань заявило, що підконтрольні ковальову підприємства постачають харчі до тимчасово окупованого Криму та продають їх на території рф. Партія «Слуга народу» виключила його зі своєї фракції.