Петиція про заборону надання громадянства російському журналісту Олександру Невзорову набрала необхідну кількість підписів
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Александр Невзоров / YouTube
Петиція про заборону надання українського громадянства російському журналісту Олександру Невзорову набрала необхідну кількість підписів — 25 тисяч, далі петицію має розглянути президент України Володимир Зеленський.
Авторка петиції — Євгенія Шевченко, необхідність заборони давати громадянство Невзорову вона пояснює тим, що той не прожив в Україні 5 років, не знає мови та не платить тут податки.
Крім цього, авторка петиції називає Невзорова «поплічником і довіреною особою путіна, який агітував за збереження російської імперії, дотримується імперіалістичних поглядів щодо колишніх окупованих територій СРСР і підтримував чеченські війни».
- На початку червня стало відомо, що російський журналіст Олександр Невзоров подав заявку на українське громадянство. У росії проти нього порушили кримінальну справу за поширення правди про війну в Україні.
- «Громадське» з посиланням на Міграційну службу писало, що президент Володимир Зеленський підписав указ про надання громадянства Невзорову. Сам Зеленський прямо не підтвердив цей указ.