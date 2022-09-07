Первинне розмінування звільнених територій України триватиме рік

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У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що первинне розмінування звільнених територій триватиме приблизно рік.

Про це повідомила речниця МВС Альона Матвєєва, передає Укрінформ.

Це означає, що на певних звільнених від росіян ділянках спочатку розмінують дороги та підʼїзди до населених пунктів. Потім — прибудинкові території, території довкола населених пунктів і цивільну інфраструктуру.

«Ми зорієнтовані, що первинне розмінування на деокупованих територіях буде проводитися упродовж року. Потім уже йде розмінування лісосмуг, полів, водойм тощо», — розповіла Матвєєва.

Окремо в МВС зазначали, що станом на 6 вересня небезпечну територію з 300 тисяч квадратних кілометрів вдалося скоротити до 185 тисяч. Проте це трохи менше за площу білорусі.

Наразі зусилля піротехніків зосередженні на територіях Київської, Сумської, Чернігівської областей та на ліквідації наслідків постійних обстрілів у Харківській, Донецькій, Запорізькій та Миколаївській областях.

За даними ДСНС, від вибухонебезпечних предметів в Україні постраждали 152 людини, зокрема 13 дітей. Загинули 39 людей, з них четверо — діти.