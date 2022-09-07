На стадії угоди. У Білому домі прокоментували покупку росією боєприпасів у КНДР
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- Костя Андрейковець
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Allie_Caulfield / Flickr
У Білому домі заявили, що мають дані про плани росії закупити у Північної Кореї мільйони боєприпасів для артилерії і ракети малої дальності
Про це розповів представник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі, передають ABC та Bloomberg.
За словами Кірбі придбання боєприпасів, ймовірно, на стадії угоди. Свідчень того, що рф вже купила снаряди у США наразі немає. Крірбі додав, що подібні кроки рф вказують на «страждання» оборонно-промислового комплексу росії.
Вже сам факт намірів купити зброю у КНДР порушує низку рішень ООН щодо заборони поширення зброї з Північної Кореї.
- 5 вересня газета The New York Times повідомила з посиланням на розсекречені дані американської розвідки, що росія купує снаряди для артилерії та ракети малої дальності у Північної Кореї.
- Про закупівлю стало відомо за кілька днів після того, як рф отримала від Ірану перші партії безпілотників Mohajer-6 і Shahed. ЗМІ писали, що після тестів російські військові залишилися «невдоволені» дронами, оскільки деякі безпілотники виявилися непридатними до використання. Ці дрони рф застосовує у війні проти України.