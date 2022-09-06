Премʼєр-міністр Великої Британії Ліз Трасс оголосила ключових міністрів свого уряду

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Премʼєр-міністр Великої Британії Ліз Трасс оголосила про ключові призначення в своєму уряді.

Про це йдеться в офіційному Twitter британського премʼєра.

Державним секретарем з питань охорони здоровʼя та соціального забезпечення призначили Терезу Коффі. Вона також обійматиме посаду віцепремʼєр-міністра. Нещодавно Коффі була міністром праці та пенсій у кабінеті Бориса Джонсона.

Колишній бізнес-секретар Бориса Джонсона Квазі Квартенг відповідатиме за фінанси. Він працював у фінансовій сфері, перш ніж прийти в політику, і написав книгу про спадщину Британської імперії.

На посаді міністра закордонних справ замість Ліз Трасс працюватиме Джеймс Клеверлі. Раніше він був міністром освіти в уряді Бориса Джонсона.

Суелла Браверман стала новим міністром внутрішніх справ. При Джонсоні вона обіймала посаду генерального прокурора.

Бен Воллес залишиться міністром оборони Великої Британії. Він на цій посаді з липня 2019 року.

За партійну дисципліну в уряді Трасс відповідатиме Венді Мортон.

Новим лордом-канцлером і міністром юстиції призначили Брендона Льюїса. Він був міністром у справах Північної Ірландії в уряді Бориса Джонсона, але пішов у відставку в липні. Раніше Льюїс обіймав посади в урядах Девіда Кемерона і Терези Мей.

Надхім Захаві став канцлером герцогства Ланкастер, міністром міжурядових відносин і міністром з питань рівності.

Пенні Мордонт призначена новим лідером Палати громад. Вона відповідатиме за реалізацію законодавчої програми уряду.

Новим лідером Палати лордів буде лорд Тру. Він просуватиме урядові справі через верхню палату.

Джейк Беррі став новим міністром без портфеля. Це член уряду, який не керує міністерством або іншим центральним органом виконавчої влади, але має повноважне право голосу на засіданнях уряду, а також виконує окремі доручення глави уряду.