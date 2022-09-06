Президент Зеленський першим поговорив із британською премʼєркою Ліз Трасс
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Пресслужба Офісу президента України
Президент України Володимир Зеленський першим серед іноземних лідерів поговорив телефоном із новообраною британською премʼєркою Ліз Трасс.
Розмова відбулась 6 вересня, у день, коли Трасс офіційно очолила британський уряд.
Зеленський запросив її в Україну, подякував за оборонну та економічну підтримку. Також вони обговорили участь Британії у відбудові України та скоординували подальший тиск на рф. Мета — зупинити агресію й притягнути винних до відповідальності, а також визнати росію державою-терористом.
У своєму першому зверненні до нації Ліз Трасс пообіцяла відстоювати свободу та демократію в усьому світі разом із союзниками Британії.
- За тиждень до обрання Трасс обіцяла, що в разі перемоги стане «найбільшим другом» України і негайно зателефонує президенту України Володимиру Зеленському.
- 5 вересня міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс стала лідером Консервативної партії. Вона перемогла на партійному голосуванні колишнього міністра фінансів Ріші Сунака. 6 вересня її на посаді нового премʼєр-міністра затвердила королева.