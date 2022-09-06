«Схеми»: Син Андрія Портнова в березні виїхав з України як волонтер і досі не повернувся

Новини

Син колишнього першого заступника глави Адміністрації президента часів Януковича Андрія Портнова, 29-річний Ігор Портнов у березні отримав тимчасовий дозвіл на виїзд з України як волонтер, що їде по гуманітарну допомогу. Відтак виїхав у напрямку Польщі та досі не повернувся.

Про це повідомляють «Схеми».

Так, 22 березня 2022 року Львівська військова адміністрація внесла Ігоря Портнова в систему «Шлях» як людину призовного віку, якій дозволено тимчасовий виїзд із країни по гуманітарну допомогу, терміном на місяць. Таке рішення щодо Ігоря Портнова Львівська військова адміністрація ухвалила на підставі відповідного звернення від ГО «Народна самооборона». Вже наступного дня, 23 березня 2022 року, Портнов-молодший перетнув українсько-польський кордон у пункті пропуску «Краківець». Станом на 6 вересня 2022 року Ігор Портнов до України не повернувся.

Разом із ним кордон перетнув 23-річний Іван Поддубнов. Він — племінник Андрія Портнова, син його сестри Юлії Поддубнової, і саме на його автівці чоловіки виїхали з України. Іван Поддубнов також не повернувся в Україну станом на 6 вересня.

Журналісти «Схем» звернулися через три месенджери до Ігоря Портнова із проханням про коментар, він повідомлення прочитав, але не відповів. «Схеми» також звернулися з проханням прокоментувати до Львівської обласної військової адміністрації, яка внесла Портнова в систему «Шлях».

«У нас на день більше 200 заявок від громадських організацій щодо внесення в систему «Шлях», якщо перевести в кількість людей — це понад 2 000 людей на день, які їдуть по гуманітарку. Таких проблем, на жаль, багато. Адміністрація не має функції перевірки, можливостей якимсь чином це перевіряти», — зазначив заступник голови Львівської ОВА Юрій Бучко.

Сам Андрій Портнов виїхав з України 3 червня 2022 року через пропускний пункт у Закарпатській області «Чоп (Тиса)».