«Разом ми зможемо пережити шторм». Ліз Трасс виголосила першу промову на посаді премʼєра Великої Британії

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Sky News

Новообраний премʼєр-міністр Великої Британії Ліз Трасс виступила зі своїм першим зверненням до нації.

Про це пише Sky News.

У своїй промові премʼєр-міністр окреслила три пріоритети своєї роботи на посаді: розвиток економіки за допомогою зменшення податків і реформ, вирішення енергетичної кризи та покращення доступу до медичних послуг.

Трасс загадала також про свого попередника. Вона назвала Бориса Джонсона «надзвичайно впливовим премʼєр-міністром».

Також прем’єр-міністр підтвердила свою обіцянку уже цього тижня вжити заходів щодо рахунків за електроенергію та запевнила, що перевірить, чи можуть британці записатися на прийом до лікарів і отримати необхідні медичні послуги.

«Я впевнена, що разом ми зможемо пережити шторм. Ми можемо відновити нашу економіку. І ми можемо стати сучасною, чудовою Британією, якою, як я знаю, ми можемо бути», — зазначила Ліз Трасс.

Вона також пообіцяла відстоювати свободу та демократію в усьому світі разом із союзниками Британії.

«Ми не можемо мати безпеку вдома, не маючи безпеки за кордоном», — зазначила Трасс.