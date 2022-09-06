В Україні остаточно заборонили діяльність партії шарія

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Максим Жорін / Facebook

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду України відхилив апеляційну скаргу проросійської партії шарія і, таким чином, остаточно заборонив її діяльність у нашій країні.

Про це Служба безпеки України, яка була ініціатором заборони, повідомила 6 вересня.

Причинами для заборони партії стали матеріали СБУ про причетність лідера та провідних функціонерів партії шарія до:

дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні;

поширення антиукраїнської пропаганди щодо зміни конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету та територіальної цілісності України;

підриву державної безпеки;

пропаганди війни, насильства в умовах військової агресії рф.