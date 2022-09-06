В Україні остаточно заборонили діяльність партії шарія
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Максим Жорін / Facebook
Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду України відхилив апеляційну скаргу проросійської партії шарія і, таким чином, остаточно заборонив її діяльність у нашій країні.
Про це Служба безпеки України, яка була ініціатором заборони, повідомила 6 вересня.
Причинами для заборони партії стали матеріали СБУ про причетність лідера та провідних функціонерів партії шарія до:
- дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні;
- поширення антиукраїнської пропаганди щодо зміни конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету та територіальної цілісності України;
- підриву державної безпеки;
- пропаганди війни, насильства в умовах військової агресії рф.
- У травні в Іспанії затримали проросійського блогера анатолія шарія, якого СБУ підозрює у державній зраді. Іспанський суд відпустив його під підписку про невиїзд. Україна ініціювала питання щодо його екстрадиції до України. СБУ заявляє, що він шкодив національній безпеці України в інформаційній сфері та діяв на замовлення російських структур.