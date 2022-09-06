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Україна повернула тіла ще 25 полеглих захисників.

«Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула тіла ще 25 своїх захисників [...]. Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції», — зазначено в короткому повiдомленні Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.