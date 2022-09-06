This is it, folks! Джонсон виступив із прощальною промовою

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Премʼєр-міністр Борис Джонсон виступив з останньою промовою у ролі премʼєра і залишив свою резиденцію.

Про це повідомляє BBC.

Під час промови він пообіцяв підтримувати новообрану премʼєрку Ліз Трасс, а також закликав це робити усіх однопартійців.

«Я знаю, що Ліз Трасс і цей самовідданий уряд консерваторів зроблять усе можливе, щоб допомогти людям подолати цю кризу... і ми переможемо. Якщо путін думає, що він може досягти успіху, шантажуючи та залякуючи британський народ, то він абсолютно помиляється», — заявив Джонсон.

Він також нагадав, що саме його уряд здійснив Brexit, забезпечив найшвидше впровадження вакцинації в Європі та забезпечив швидке її розповсюдження. Джонсон також підкреслив, що постачання зброї в Україну, яке він відстоював, вплинуло на хід війни.

Джонсон і Ліз Трасс вирушать одним літаком до Шотландії, де в замку Балморал королева Єлизавета II проведе зустріч з ними та офіційну церемонію передачі влади.