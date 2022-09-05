Ліз Трасс стала новим премʼєр-міністром Великої Британії

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Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс стала лідером Консервативної партії. Завтра, 6 вересня, вона відвідає королеву Єлизавету II і отримає запрошення сформувати уряд країни. На посаді премʼєр-міністра вона замінить Бориса Джонсона.

Її суперником був колишній міністр фінансів Ріші Сунак. Трасс набрала 81,3 тисячі голосів консерваторів, Сунак — 60,4 тисячі. У своїй промові Ліз Трасс подякувала Борису Джонсону за те, що він протистояв володимиру путіну, добився Brexit та розгорнув широку кампанію з вакцинації від коронавірусу.

«Вами захоплюються від Києва до Карлайла», — сказала вона Джонсону.

За тиждень до цього Трасс заявляла, що у разі перемоги стане «найбільшим другом» України і негайно зателефонує президенту України Володимиру Зеленському.