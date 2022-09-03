Мінʼюст отримав право перевіряти ділову репутацію потенційних покупців ЗМІ
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
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Engin_Akyurt \ pixabay
Міністерство юстиції отримало додаткові повноваження для перевірки ділової репутації потенційних покупців медіа. Це зробили для реалізації антиолігархічного закону.
Про це пише пресслужба відомства.
Відповідні зміни уряд вніс на засіданні 2 вересня.
«На підставі звернення покупця (потенційного покупця) ЗМІ наше профільне відомство проводитиме перевірку ділової репутації такого набувача. Тобто буде надаватися оцінка інформації про виявлення відповідності або невідповідності зазначеної особи вимогам Закону про деолігархізацію. Надалі результати такої перевірки надсилатимуться Раді національної безпеки і оборони України та повідомлятимуться відповідному покупцю ЗМІ», — пояснив міністр юстиції України Денис Малюська.
- 23 вересня 2021 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт про деолігархізацію. Документ встановлює низку правил для тих, хто потрапить у реєстр олігархів: вони не зможуть фінансувати партії, брати участь у приватизації та будуть зобовʼязані подавати електронну декларацію. Усі чиновники будут обовʼязково подавати декларацію про контакти, якщо матимуть спілкування з олігархом. У разі неподання такої декларації їм загрожує звільнення.
- Олігархом можуть визнати людину, яка бере участь у політичному житті, має значний вплив на ЗМІ, є бенефіціаром монополії та має активів на понад мільйон прожиткових мінімумів (приблизно 2,5 мільярда гривень).
- Рада національної безпеки і оборони вже запустила систему моніторингу олігархів. У РНБО заявили, що під ознаки олігарха підпадають приблизно 86 українців.