МАГАТЕ: Фізична цілісність Запорізької АЕС порушена, але системи безпеки працюють задовільно

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ДП «НАЕК «Енергоатом»

Голова Міжнародного агентства атомної енергетики (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі дав пресконференцію за підсумками візиту делегації агентства на Запорізьку атомну електростанцію.

Він розповів про те, що на станції залишаються шестеро співробітників МАГАТЕ. Візит на атомну електростанцію тривав лише кілька годин. А ті учасники місії, які залишилися на ЗАЕС, продовжать роботу.

Крім того, Гроссі заявив, що делегація агентства «побачила все, що хотіла побачити в першу чергу». «Ми побачили те, про що я направляв запит, все, що я хотів. Навіть коли ми просто там проходили повз, якщо ми бачили, що щось потрібно розглянути, я говорив «нам треба туди», і нас туди супроводжували», — запевняє гендиректор МАГАТЕ.

Гроссі заявив, що побачив «залишки снарядів на будівлях, що означає, що фізична цілісність обʼєктів була порушена». Попри це, переважна більшість систем із забезпечення захисту та безпеки на станції працюють у «відносно доброму стані».

Також, за словами Гроссі, при огляді атомної станції експертів супроводжували представники «Росатому». Росіяни ж при цьому заборонили спілкуватись зі своїми військовими на ЗАЕС. Звіт про візит на розгляд виконавчій раді МАГАТЕ подадуть наступного тижня.