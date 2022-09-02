Генштаб: Окупанти вивезли свою техніку із Запорізької АЕС через візит делегації МАГАТЕ

Новини

Getty Images

Окупанти вивезли всю свою техніку з території Запорізької АЕС через приїзд місії Міжнародного агентства атомної енергетики (МАГАТЕ).

Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу.

«У зв’язку з приїздом комісії МАГАТЕ окупанти вивезли всю військову техніку з території Запорізької атомної електростанції. Близько 100 одиниць перемістили на завод «Атом Енергомаш», решту — розосередили в найближчих населених пунктах», — повідомили там.

Крім того, за даними Генштабу, рота противника, яка базувалася в спортивному клубі «Загублений світ» покинула Херсон та вивезла до окупованого Криму награбоване майно в 5 тентованих вантажівках.

В районах Херсону та Енергодару точними ударами ЗСУ знищили 3 артилерійські системи противника, а також склад із боєприпасами та до роти особового складу. Поранених вивезли в медичні заклади поблизу населеного пункту Борозенське Херсонської області. «Через неналежний рівень медичної допомоги більшість окупантів померли від отриманих поранень», — заявили в Генштабі.