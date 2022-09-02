Космічний телескоп «Джеймс Вебб» уперше сфотографував екзопланету

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ESA

Астрономи вперше зробили знімок екзопланети за допомогою космічного телескопа «Джеймс Вебб».

Про це повідомляють у Європейському космічному агентстві.

Екзопланета — це газовий гігант, вона не має камʼянистої поверхні та непридатна для життя. Зображення зняте через чотири різні світлофільтри.

ESA

Екзопланета на знімку має назву HIP 65426 b. Вона приблизно у 6—8 разів важча за Юпітер. Ця екзопланета доволі молода, як порівняти із Землею, якій 4,5 мільярда років. Вік HIP 65426 b — від 15 до 20 мільйонів років.

Астрономи відкрили цю планету у 2017 році за допомогою інструменту SPHERE на телескопі Європейської південної обсерваторії в Чилі та зробили її зображення за допомогою коротких інфрачервоних хвиль. Зображення «Джеймс Вебб», зроблене в середньому інфрачервоному світлі, показує нові деталі, які наземні телескопи не змогли бзафіксувати через інфрачервоне світіння земної атмосфери.

Екзопланета HIP 65426 b розташована приблизно у 100 разів далі від своєї головної зірки, ніж Земля від Сонця. Тому телескоп міг легко відокремити планету від зірки на зображенні.