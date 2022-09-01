МАГАТЕ залишить своїх спостерігачів на Запорізькій АЕС

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Міжнародне агентство з атомної енергії планує залишити своїх спостерігачів на Запорізькій АЕС навіть після відʼїзду. Очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що під час візиту побачив «ключові речі», які хотів.

Про це він заявив журналістам після огляду Запорізької АЕС, пише BBC.

Наразі Гроссі не може назвати, хто саме залишиться на станції. За його словами, місія МАГАТЕ працюватиме на Запорізькій АЕС та в Енергодарі до 3 вересня.

Після цього Гроссі залишив територію Запорізької АЕС.