«Оператор ГТС»: Україні вистачить газу для помірної зими
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- Костя Андрейковець
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Getty Images / «Бабель»
Україна до опалювального сезону матиме достатню кількість газу для помірної зими. За прогнозами, до 15 жовтня в підземних сховищах буде приблизно 14,4 мільярда кубометрів газу.
Про це агенції Інтерфакс розповів гендиректор компанії «Оператор ГТС України» Сергій Макогон.
«Зараз у ПСГ [підземних сховищах газу] 13 мільярдів кубометрів газу. До 15 жовтня, за прогнозними розрахунками, буде приблизно 14,4 мільярда кубометрів. Із такими запасами реально пройти помірну зиму, оскільки на сьогодні споживання газу значно скоротилося», — заявив Макогон.
Водночас він акцентував на тому, що видобуток газу в Україні лишається надзвичайно важливим для того, щоб забезпечити всіх споживачів. Саме він у зоні ризику російських атак, тому українська сторона буде додатково імпортувати газ з Польщі, Словаччини та Угорщини.
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