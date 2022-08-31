«Газпром» зупинив роботу «Північного потоку»

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Vitaly Nevar \ TASS via Getty Images

Російська газова компанія «Газпром» у середу о 03:00 зупинила транзит газу через «Північний потік». Фізичний потік газу зупинився в точці прийому в німецькому місті Грайфсвальд у газопровід Nel.

Про це повідомляють Интерфакс і «РИА Новости».

Заявлена причина — техобслуговування єдиної турбіни, що залишилася на компресорній станції «Портова». Росіяни кажуть, що планові роботи триватимуть до 3 вересня, після чого транспортування газу обіцяють відновити до рівня 33 мільйони кубометрів на добу.