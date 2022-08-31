«Газпром» зупинив роботу «Північного потоку»
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Vitaly Nevar \ TASS via Getty Images
Російська газова компанія «Газпром» у середу о 03:00 зупинила транзит газу через «Північний потік». Фізичний потік газу зупинився в точці прийому в німецькому місті Грайфсвальд у газопровід Nel.
Про це повідомляють Интерфакс і «РИА Новости».
Заявлена причина — техобслуговування єдиної турбіни, що залишилася на компресорній станції «Портова». Росіяни кажуть, що планові роботи триватимуть до 3 вересня, після чого транспортування газу обіцяють відновити до рівня 33 мільйони кубометрів на добу.
- 19 серпня «Газпром» зупинив прокачку газу до ЄС «Північним потоком» до 31 серпня, пославшись на ремонт єдиної робочої турбіни. Це спричинило значне зростання цін на газ у ЄС. Цей газопровід є основним для поставок в ЄС.
- 30 серпня «Газпром» зупинив постачання газу найбільшому клієнту Франції Engie — нібито через «несплату». Раніше Engie повідомляла, що «Газпром» додатково скоротив постачання газу через контрактний спір. Міністр енергетики Франції після цього заявила, що країна повинна готуватися до повного припинення поставок, оскільки росія використовує газ як зброю і важіль впливу.