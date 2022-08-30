«Газпром» зупиняє постачання газу найбільшому клієнту Франції через «несплату»
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- Костя Андрейковець
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Getty Images / «Бабель»
Російська газова компанія «Газпром» оголосила, що з 1 вересня зупиняє постачання газу французькій компанії Engie. «Газпром» звинувачує найбільшого французького постачальника у «несплаті липневих поставок у повному обсязі».
Про це йдеться у повідомленні «Газпрому».
Росіяни заявляють, що станом на кінець робочого дня 30 серпня «Газпром Експорт» не отримав від Engie усю необхідну суму. У відповідь французькому контрагенту повідомлено про повне припинення постачань з 1 вересня до моменту отримання грошей.
«Газпром» пояснює рішення указом путіна від 31 березня 2022 року, який нібито забороняє постачання газу іноземному покупцю без повної оплати в контрактний термін.
- Раніше Engie повідомляла, що «Газпром» додатково скоротив постачання газу через контрактний спір. Міністр енергетики Франції після цього заявила, що країна повинна готуватися до повного припинення поставок, оскільки росія використовує газ як зброю і важіль впливу.
- 19 серпня «Газпром» зупинив прокачку газу до ЄС «Північним потоком» до 31 серпня, пославшись на ремонт єдиної робочої турбіни. Це спричинило значне зростання цін на газ у ЄС. Цей газопровід є основним для поставок в ЄС.