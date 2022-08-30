Володимир Зеленський зустрівся з очільником МАГАТЕ
- Автор:
- Софія Телішевська
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна зацікавлена, щоб місія МАГАТЕ потрапила на Запорізьку АЕС, і наголосив на необхідності повної демілітаризації станції.
«Ми хочемо щоб місія МАГАТЕ на чолі з директором Рафаелем Ґроссі знайшла можливість завдяки нашим спецслужбам, коридорам безпеки потрапити на станцію і зробити максимум, щоб уникнути загроз світового масштабу», — сказав Зеленський на зустрічі з Ґроссі.
«Ми довіряємо вашим фахівцям. Ми хочемо, щоб була не тільки перевірка, це тактичні дії, а є стратегічні рішення. Станція перебуває в українській власності і контролюється українськими фахівцями», — додав президент.
Також він наголосив на необхідності «термінової демілітаризації станції, виведення будь-яких військових росії з вибуховими речовинами, будь-якою зброєю, звільнення нашої станції, створення демілітаризованої зони і переходу станції під контроль української держави».
- 29 серпня голова агентства Рафаель Ґроссі повідомив, що місія МАГАТЕ вирушила на Запорізьку АЕС. У МЗС України розповіли, що місія зосередиться на трьох завданнях: фізичному захисті станції, ядерній безпеці та гарантіях.
- У цей же час російські окупанти заявили про обстріл даху спецкорпусу Запорізької АЕС, опублікувавши фото з дірками у даху. Компанія Maxar опублікувала супутникові знімки АЕС, на яких також видно пошкодження даху. Пошкоджена будівля розташована поряд з ядерним реактором. Поблизу АЕС також горять ліси.