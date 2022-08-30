Німеччина та Франція спільно виступили проти заборони на видачу віз росіянам
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Stanislav Krasilnikov \ TASS via Getty Images
Уряди Німеччини та Франції у спільній заяві виступили проти запровадження заборони на видачу віз росіянам. Вони хочуть посилити перевірки, але не відмовлятися від видачі віз.
Про це пише Die Zeit.
«Ми повинні подумати про розумні способи використання важливого важеля видачі віз», — йдеться в їхній заяві.
Країни наголошують, що заявки від громадян росії слід ретельно перевіряти на предмет можливих ризиків безпеці. Однак не варто недооцінювати вплив досвіду життя в демократичних країнах, особливо це стосується майбутніх поколінь.
«Наша візова політика повинна відображати це і продовжувати дозволяти особисті контакти в ЄС із російськими громадянами, які не повʼязані з російським урядом», — йдеться в позиції Німеччини та Франції.
Там хочуть зберегти видачу віз, щоб їх могли отримувати студенти, науковці, митці та інші спеціалісти — незалежно від того, чи зазнають вони політичних переслідувань у росії.
Також у країнах занепокоєні, що заборона на видачу віз може створити ефект обʼєднання для російського народу і росіяни ще більше підтримуватимуть президента путіна та війну в Україні.
- Польща вже кілька місяців не видає туристичні візи громадянам рф. У серпні видачу віз росіянам припинила Латвія. Чехія не видає росіянам візи та тимчасовий дозвіл на проживання до кінця березня 2023 року. 11 серпня Естонія закрила кордон для росіян.
- А от канцлер Німеччини Олаф Шольц виступає проти ідеї заборонити видачу туристичних шенгенських віз росіянам, бо це ускладнить виїзд із країни для незгодних із путінським режимом.
- У Чехії, яка наразі головує в Євросоюзі, запропонують компроміс у питанні видачі віз для росіян. Там хочуть скасувати спрощений візовий режим із росією. Якщо цей спрощений режим скасують, то це означатиме, що вартість шенгенської візи для росіян зросте з €35 до €80. Також збільшиться кількість бюрократичних перевірок, відповідно, і час очікування розгляду. Водночас Чехія пропонує скасувати спрощений візовий режим і з білоруссю.