Німеччина та Франція спільно виступили проти заборони на видачу віз росіянам

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Stanislav Krasilnikov \ TASS via Getty Images

Уряди Німеччини та Франції у спільній заяві виступили проти запровадження заборони на видачу віз росіянам. Вони хочуть посилити перевірки, але не відмовлятися від видачі віз.

Про це пише Die Zeit.

«Ми повинні подумати про розумні способи використання важливого важеля видачі віз», — йдеться в їхній заяві.

Країни наголошують, що заявки від громадян росії слід ретельно перевіряти на предмет можливих ризиків безпеці. Однак не варто недооцінювати вплив досвіду життя в демократичних країнах, особливо це стосується майбутніх поколінь.

«Наша візова політика повинна відображати це і продовжувати дозволяти особисті контакти в ЄС із російськими громадянами, які не повʼязані з російським урядом», — йдеться в позиції Німеччини та Франції.

Там хочуть зберегти видачу віз, щоб їх могли отримувати студенти, науковці, митці та інші спеціалісти — незалежно від того, чи зазнають вони політичних переслідувань у росії.

Також у країнах занепокоєні, що заборона на видачу віз може створити ефект обʼєднання для російського народу і росіяни ще більше підтримуватимуть президента путіна та війну в Україні.