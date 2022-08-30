Французька податкова використовує штучний інтелект для пошуку незадекларованих басейнів. Він уже приніс €10 мільйонів

Новини

Etienne Girardet / Unsplash

Французька податкова задля експерименту вирішила використати штучний інтелект для пошуку незадекларованих басейнів. Він зміг найти приблизно 20 тисяч таких басейнів і приніс чималий дохід у французький бюджет.

Про це пише BBC.

За повідомленнями французьких ЗМІ, податківці заробили майже €10 мільйонів. Наявність басейну збільшує податки на нерухомість, оскільки підвищує вартість самої нерухомості.

Програмне забезпечення, розроблене Google і французькою консалтинговою фірмою Capgemini, виявило басейни на аерофотознімках девʼяти французьких регіонів під час експерименту в жовтні 2021 року. Експеримент провели в регіонах Альпи, Вар, Буш-дю-Рон, Ардеш, Рона, Верхня Савойя, Вандея, Мен і Луара та Морбіан, але тепер податківці хочуть поширити таку перевірку на всю країну.

За даними сайту Statista, у 2020 році у Франції налічувалося понад 3,2 мільйона приватних басейнів, причому їх продаж зростав ще до пандемії COVID. Однак дедалі більше співробітників працювали з дому, і стався новий сплеск установок басейнів.

За даними газети Le Parisien, середній басейн площею 30 квадратних метрів оподатковується у розмірі €200 на рік. Податкові органи кажуть, що штучний інтелект може зрештою використовуватися для пошуку незадекларованих прибудов до будинку, патіо або альтанок, які теж відіграють певну роль у податках на нерухомість.

«Але ми повинні бути впевнені, що програмне забезпечення може знайти будівлі з великою площею, а не будку для собак або дитячий ігровий будиночок», — зазначив заступник генерального директора з державних фінансів Антуан Маньян.