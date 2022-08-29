Генерал Кривонос заявив про переслідування за оборону аеропорту «Київ». ДБР каже про розслідування розкрадання майна

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Пресслужба Офісу президента України

Генерал Сергій Кривонос повідомив, що проти нього порушили кримінальну справу через оборону аеропорту «Київ» і зробили це за вказівкою президента Володимира Зеленського. Водночас у Держбюро розслідувань повідомили, що наразі вивчають факти розкрадання майна.

Про це сам Кривонос розповів у коментарі журналісту Юрію Бутусову, який оприлюднив слова генерала у себе в Facebook.

«Так, дійсно, проти мене 2 серпня порушена кримінальна справа ДБР. Слідчі ДБР отримали вказівку визнати незаконним наказ, підписаний особисто головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, про призначення мене командиром оборони аеропорту «Київ» і про зарахування мене на військову службу. Тому порушена замовна справа, що я нібито видавав незаконні накази при організації оборони аеропорту «Київ» у лютому-березні», — сказав він.

Кривонос також передав документи про зарахування його на військову службу та звільнення з неї. Він певний, що зробили це за вказівкою Зеленського через те, що генерал критикує його дії.

Водночас у Держбюро розслідувань заявили, що розслідують факти розкрадання майна аеропорту під час його оборони. Також там встановлюють доцільність пошкодження злітно-посадкової смуги аеропорту.

«У межах розслідування кримінального провадження, порушеного за ч.5 ст. 426-1 (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень) перевіряється інформація щодо обґрунтованості наказів військовим щодо вилучення транспортних засобів аеропорту та іншого майна. Також досліджується правомірність наказу здійснити пошкодження злітно-посадкових смуг аеропорту, що не обумовлювалось військовою необхідністю», — зазначили там.

Крім цього, у Генштабі ЗСУ підтвердили, що генерала Кривоноса дійсно залучали до оборони аеропорту «Київ», однак на військову службу його не повертали.

«Документи, що надані в публікації, не є підставою для зарахування на військову службу, в тому числі під час проведення мобілізації. Відповідно, жодних вказівок від верховного головнокомандувача ЗС України щодо його звільнення з військової служби не надходило», — зазначають там.

У Генштабі розповіли, що під час стабілізації ситуації навколо Києва аеропорт взяли під охорону підрозділи Територіальної оборони ЗС України.

«Усі рішення щодо використання сил та засобів документально оформлені встановленим порядком, відтак висвітлені в публікації відомості з обмеженим доступом потребують окремої реакції правоохоронних органів», — підкреслили в Генштабі.